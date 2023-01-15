Украинские пользователи социальных сетей массово стали «нападать» на российскую модель, обладательницу титула «Мисс Россия – 2022» Анну Линникову на ее страничках в популярных социальных сетях. Массовый психоз со стороны украинских хейтеров произошел после попадания ракеты в многоквартирный дом в Днепропетровске. Соответствующую информацию передает издание «Московский комсомолец».

Напомним, что 14 января над Днепропетровском украинским ПВО была сбита над городом ракета. Однако она не взорвалась в воздухе, а рухнула на жилой многоквартирный дом и взорвалась. Таким образом, действия украинского ПВО привели к трагичным последствиям с жертвами среди мирного населения. По имеющимся у издания данным, 14 человек погибло, а 60 получили тяжелые ранения.

На фоне этой трагедии, многие украинские националисты были возмущены нарядом Анны Линниковой, которая участвовала в международном конкурсе «Мисс Вселенная», проходившем в США. Хейтеров возмутил наряд российской конкурсантки, они его прозвали «окровавленным платьем». За несколько часов этот пост набрал более 20 тысяч комментариев.