Пять человек погибли в результате удара ВСУ по автомобильному мосту в Мелитопольском районе, рассказал глава движение “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

В своем телеграм-канале он уточнил, что число погибших увеличилось до пяти. Кроме того, 4 человека получили ранения, двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Удар наносился украинскими боевиками из реактивных систем залпового огня HIMARS. Противник выпустил по мосту через реку Молочная три снаряда, по одному из них успешно отработала ПВО. Но два других все же попали в цель, передает РИА Новости.

Напомним, днем ранее боевики ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре, где в результате попадания ракет HIMARS погибло 14 человек. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Соединенные Штаты в причастности к убийствам киевским режимом мирных граждан.