Американская поп-певица Мадонна объявила о том, что собирается провести юбилейное турне по 35 городам. Тур будет посвящен 40-летнему юбилею музыкальной карьеры исполнительницы. Сообщается, что гастроли звезды спродюсировала развлекательная компания Live Nation.

Тур стартует 15 июля в Канаде, а завершится аж в декабре в Нидерландах. Первое выступление Мадонны в рамках данного тура состоится на площадке Rogers Arena в Ванкувере. Приглашенной звездой на шоу Мадонны будет Дрэг-артист Bob the Drag Queen.

Мадонна заявила, что с нетерпением ожидает возможности спеть как можно больше своих песен, чтобы подарить своим фанатам шоу, которого они так долго ждали.

Напомним, что ранее Мадонну обвинили в торговле детьми из Африки и их эксплуатации в сексуальных целях. Такое обвинение выдвинула благотворительная организация Малави «Всемирная федерация Эфиопии». Причиной обвинения является фонд артистки «Воспитание Малави», основанный Мадонной еще в 2006 году. Данный фонд помогал организовывать процесс усыновления африканских детей жителям Европы и США.