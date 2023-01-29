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Польша должна быть готова не только защититься от “нападения России”, но еще и атаковать ударные группы, которые базируются в РФ и Белоруссии, заявил генерал-майор Леон Коморницкий. При этом он отметил, что без разрешения НАТО подобные действия Варшавы будут невозможными.

Генерал высказал уверенность, что российские войска “застряли на Украине надолго”. при этом они готовят вышеупомянутые группы, чтобы застать Варшаву врасплох и “напасть на Польшу”. Чтобы этого не произошло, необходимо уже сейчас готовить вооруженные силы страны для вторжения в Беларусь и РФ.

Фактически Коморницкий призывает США и НАТО к наступательным действиям против РФ. Но подобный сценарий вряд ли возможен. Без разрешения Альянса, который по-прежнему отрицает свое участие в конфликте, Польша разве что введет свои силы на Западную Украину под видом миротворческих подразделений.

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