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Руководитель службы пожарной охраны Польшы Анджей Бартковяк анонсировал появление приложения, в котором жители страны смогут в случае необходимости быстро обнаружить бомбоубежища в непосредственной близости от своего дома, передает РИА Новости.

Он уточнил, что приложение выйдет уже в ближайшие несколько недель. Сейчас оно находится на последнем этапе тестирования и проверок. Программа будет интегрирована с приложением “112”, предназначенным для связи с экстренными службами страны.

Мало того, Польша намерена принять закон, который подразумевает проверку и подготовку к гипотетическим боевым действиям 62 тысяч бомбоубежищ. Они будут приведены в порядок и оснащены всем необходимым.

По мнению экспертов, Польша не зря затеяла подобные мероприятия. Власти страны опасаются, что Варшава будет втянута в конфликт на Украине, поэтому и готовятся к защите граждан.

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