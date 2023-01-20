Руководитель службы пожарной охраны Польшы Анджей Бартковяк анонсировал появление приложения, в котором жители страны смогут в случае необходимости быстро обнаружить бомбоубежища в непосредственной близости от своего дома, передает РИА Новости.

Он уточнил, что приложение выйдет уже в ближайшие несколько недель. Сейчас оно находится на последнем этапе тестирования и проверок. Программа будет интегрирована с приложением “112”, предназначенным для связи с экстренными службами страны.

Мало того, Польша намерена принять закон, который подразумевает проверку и подготовку к гипотетическим боевым действиям 62 тысяч бомбоубежищ. Они будут приведены в порядок и оснащены всем необходимым.

По мнению экспертов, Польша не зря затеяла подобные мероприятия. Власти страны опасаются, что Варшава будет втянута в конфликт на Украине, поэтому и готовятся к защите граждан.