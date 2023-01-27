ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первые танки Abrams, которые Вашингтон намерен передать Варшаве, поступят в распоряжение польских войск уже весной. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит ТАСС.

Сколько именно танков поступит в Польшу в ближайшее время, Блащак не уточнил, однако добавил, что в этом году власти страны ожидают передачу почти 58 боевых машин. При этом пока о современных танках речи не идёт, рассказал глава польского оборонного ведомства – Варшава получит танки уже бывшие в употреблении. Модернизированные же версии “абрамсов” поступят в Польшу позже, к концу будущего года, уточнил министр.

США направляет “абрамсы” в Польшу в обмен на танки Т-72, которые Варшава ранее передала Киеву.

ТАСС напоминает, что Польша уже закупала у США танки Abrams в количестве 250 единиц. Позже Варшава приобрела у Вашингтона ещё 116 бывших в употреблении танков.

Вам может понравиться

Зеленский подписал закон об ужесточении наказаний ВСУ за невыполнение приказов и дезертирство

Спустя полтора месяца президент Украины Зеленский все же подписал закон, который ужесточает наказания боевикам ВСУ за военные преступления, передает портал SM-News. Документ был направлен президенту на подпись еще 13 декабря,

РИА “Новости”: украинская БМП подорвалась на украинской мине

Подготовка бойцов территориальной обороны Украины находится не на высоте. Они расставляют мины в хаотичном порядке, из-за чего потом страдают их же сослуживцы. РИА “Новости” рассказало о случае, когда украинская боевая

WarGonzo: Российские военные перешли в наступление на Угледар, чтобы окружить город

Российские ВС перешли к стремительному наступлению на Угледар, намереваясь окружить находящиеся в городе подразделения противника. Об этом рассказал телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на сообщение командира батальона ДНР “Восток” Александра Ходаковского. Источник