Первые танки Abrams, которые Вашингтон намерен передать Варшаве, поступят в распоряжение польских войск уже весной. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит ТАСС.

Сколько именно танков поступит в Польшу в ближайшее время, Блащак не уточнил, однако добавил, что в этом году власти страны ожидают передачу почти 58 боевых машин. При этом пока о современных танках речи не идёт, рассказал глава польского оборонного ведомства – Варшава получит танки уже бывшие в употреблении. Модернизированные же версии “абрамсов” поступят в Польшу позже, к концу будущего года, уточнил министр.

США направляет “абрамсы” в Польшу в обмен на танки Т-72, которые Варшава ранее передала Киеву.

ТАСС напоминает, что Польша уже закупала у США танки Abrams в количестве 250 единиц. Позже Варшава приобрела у Вашингтона ещё 116 бывших в употреблении танков.