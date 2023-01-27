Российские танки Т-90М “Прорыв” способны противостоять всем трем видам боевых машин, которые Запад намерен отправить в Киев, рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он пояснил, что британские танки Challenger громоздки и оснащены несколько странной нарезной пушкой. С ними проблем не возникнет, так как в боях на Ближнем Востоке эти боевые машины легко уничтожались старыми противотанковыми комплексами.

Американские “Абрамсы” достаточно грозное оружие. Они оснащены турбодвигателем, как российские Т-80, но имеют один существенный минус. Из-за прослойки урановой брони танкисты вынуждены подвергаться радиоактивному воздействию.

Самыми же опасными являются немецкие “Леопарды”, которые оснащены обычной и электронной оптикой и современной системой управления огнем. Они обнаруживают любой другой танк с большого расстояния, что позволяет уничтожать технику противника, не давая ей нанести удар. Но российские Т-90М “Прорыв” являются исключением.