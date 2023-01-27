ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские танки Т-90М “Прорыв” способны противостоять всем трем видам боевых машин, которые Запад намерен отправить в Киев, рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он пояснил, что британские танки Challenger громоздки и оснащены несколько странной нарезной пушкой. С ними проблем не возникнет, так как в боях на Ближнем Востоке эти боевые машины легко уничтожались старыми противотанковыми комплексами.

Американские “Абрамсы” достаточно грозное оружие. Они оснащены турбодвигателем, как российские Т-80, но имеют один существенный минус. Из-за прослойки урановой брони танкисты вынуждены подвергаться радиоактивному воздействию.

Самыми же опасными являются немецкие “Леопарды”, которые оснащены обычной и электронной оптикой и современной системой управления огнем. Они обнаруживают любой другой танк с большого расстояния, что позволяет уничтожать технику противника, не давая ей нанести удар. Но российские Т-90М “Прорыв” являются исключением.

Вам может понравиться

ВС Украины получили от кураторов из НАТО задачу по увеличению протяжённости линии фронта в СВО

Российские ВС после выхода из Херсона и переброски войск на правый берег Днепра существенно уменьшили протяженность линии соприкосновения. Это позволило им гораздо успешнее действовать не только на Донбассе, где происходят

Politico: Увеличивая помощь Киеву, Запад оказался в собственной ловушке

Запад поставил все на “военное поражение России” и продолжает активно накачивать Киев оружием. После решений о поставках на Украину танков он заговорил об истребителях натовского образца. Однако есть и несколько

Сенатор Грэм: США и ВСУ представился шанс “сломать хребет российской армии”

Один из главных “ястребов войны” в США – сенатор Линдси Грэм, дал интервью немецкому изданию Spiegel. Он заявил, что США и НАТО должны отправить на Украину танки, чтобы обеспечить ВСУ