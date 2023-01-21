Киев несет колоссальные потери, которые в сто раз превышают американские во время войны во Вьетнаме. В настоящий момент ВСУ потеряли погибшими около 150-200 тысяч военнослужащих, заявил экс-сенатор, отставной полковник армии США Ричард Блэк.

Он пояснил, что такие цифры получены после тщательного анализа данных, поступающих из моргов и больниц Украины, передает “Московский комсомолец”.

“Число погибших на самом деле гораздо выше, чем заявляет Киев – оно достигает около 200 000. Мы провели расчеты и сравнили эту цифру с потерями американских военных во время войны во Вьетнаме. Оказывается, Украина потеряла в 100 раз больше солдат, чем США” – рассказал Блэк в эфире “Соловьев Live”

По его словам, командование ВСУ специально отправляло своих бойцов на артиллерию ВС РФ, чтобы зарабатывать баллы у Запада и выпрашивать новое оружие. Именно поэтому большинство боевиков погибли именно во время таких бессмысленных атак.

Блэк считает, что в настоящий момент ВСУ все еще способны вести боевые действия, однако такая возможность будет у них совсем недолго, так как потери превышают все разумные пределы.