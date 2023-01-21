На линии соприкосновения, которая растянулась на 800 километров, сотня танков потеряется так же, как иголка в стогу сена. Поэтому обещания Запада отправить на Украину по 14 боевых машин выглядят смешно и являются не более, чем политической шумихой, рассказал сайту Ura.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он также напомнил, что практически любой танк на поле боя проводит не более четверти часа. Уже через 15 минут он либо вынужден пополнять использованный боекомплект, либо просто уничтожается точным ударом артиллерии, ПТРК или танков противной стороны.

По словам Матвийчука, обещанные Западом танки нужно еще довезти до линии соприкосновения. Британские 70-тонные Challenger смогут доставить максимум в Польшу. По железным дорогам Украины он точно не пройдет, поэтому придется отправлять боевые машины своим ходом. Так они превратятся в хорошую мишень для ВС РФ.