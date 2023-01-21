ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На линии соприкосновения, которая растянулась на 800 километров, сотня танков потеряется так же, как иголка в стогу сена. Поэтому обещания Запада отправить на Украину по 14 боевых машин выглядят смешно и являются не более, чем политической шумихой, рассказал сайту Ura.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он также напомнил, что практически любой танк на поле боя проводит не более четверти часа. Уже через 15 минут он либо вынужден пополнять использованный боекомплект, либо просто уничтожается точным ударом артиллерии, ПТРК или танков противной стороны.

По словам Матвийчука, обещанные Западом танки нужно еще довезти до линии соприкосновения. Британские 70-тонные Challenger смогут доставить максимум в Польшу. По железным дорогам Украины он точно не пройдет, поэтому придется отправлять боевые машины своим ходом. Так они превратятся в хорошую мишень для ВС РФ.

Вам может понравиться

RT: артиллерия ВСУ по ошибке обстреляла своих из американских гаубиц

Несогласованность в действиях подразделений ВСУ привела к тому, что одно из них практически уничтожило другое. Об этом сообщает RT. Инцидент на линии боевого соприкосновения произошёл 15 января. Бойцы 128-й горно-штурмовой

В США подсчитали, сколько наёмников воюет на стороне ВСУ

Не более трёх тысяч человек. Столько наёмников из иностранных государств воюет на Украине на стороне ВСУ. Такие данные приводит американское издание The Washington Post (WP), ссылаясь на подсчёты аналитиков, следящих

Дипломат Логвинов опроверг обсуждение с ЕС урегулирования конфликта на Украине

Ни по “корейскому”, ни по какому другому сценарию Россия и Евросоюз урегулирование конфликта на Украине не обсуждают. Об этом “Известиям” заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Ранее