В Мексике разрастается хаос, который может не просто затронуть американцев, а оказать негативное влияние на Соединенные Штаты. Белый дом сейчас игнорирует исходящую оттуда угрозу, но вполне вероятно, что ему придется затевать боевые действия на мексиканской территории, заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон в беседе с Макгрегором пояснил, что события в Мексике – это противостояние правительственных сил с наркокартелем «Синалоа», сын главаря которого был задержан властями.

Соединенные Штаты сейчас должны предельно внимательно наблюдать за этим столкновением, которое распространилось на всю территорию Мексики и проходит у самых границ США. Но Вашингтон уделяет все свое внимание Украине, помогая ей деньгами и оружием. Эти может привести к самым непредсказуемым последствиям, уверен Макгрегор.