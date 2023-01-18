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Франция и Германия очень мало помогают Украине и поэтому они скатились до аутсайдеров Евросоюза. Новыми лидерами стали Польша, Словакия и прибалтийские государства, рассказал политолог Дмитрий Суслов.

Он отметил, что ФРГ и Франция продолжают удерживать лидерство в экономическом секторе и в области, подразумевающей принятие важных политических решений внутри ЕС. Однако среди европейских стран НАТО они стали аутсайдерами. Их место заняли государства, которые активно помогают Украине – Прибалтика, Словакия и, конечно же, Польша, демонстрирующая весьма амбициозные планы на будущее.

Варшава, отметил Суслов в интервью порталу Lenta.ru, также способствует усилению присутствия Соединенных Штатов в Европе, что является одной из причин ее возвышения. Однако это вполне может оказаться временным явлением.

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