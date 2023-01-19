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Служба безопасности Украины подозревается в убийстве Дениса Киреева, который входил в украинскую делегацию на переговорах с российской стороной. СБУ заявляла, что он якобы связан с РФ и должен был перейти на ее сторону после быстрого освобождения Киева. Однако политолог Сергей Марков уверен, что все было иначе.

Он пояснил, что Киреев никак не мог быть связан с РФ. Он даже не владел информацией о сроках начала СВО. Зато политик играл одну из наиболее важных ролей в переговорном процессе.

Он фактически был ключевым звеном в связке команды, которая была выбрана для переговоров, и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому убрали его те, кто с самого начала стремился затянуть конфликт. То есть, американские спецслужбы. США не нужны были мирные переговоры, им хотелось повоевать с Россией до последнего украинца и стремление Киреева договориться в этот план совершенно не вписывалось.

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