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Шансы на победу Москвы в военном противостоянии с Киевом увеличиваются, и западным странам уже сейчас стоит задуматься над переговорами с Россией. Такое мнение высказал политолог, профессор Варшавского университета Роман Кузняр – сообщает портал “ИноСМИ” со ссылкой на радиостанцию Tok FM.

По мнению эксперта, сейчас важное значение в военном противостоянии имеют накопленные ресурсы. И здесь у России преимущество перед Украиной, ресурсы которой за время спецоперации истощились.

Кузняр полагает, что новые поставки военной техники странами Запада Киеву  особо не изменят ситуацию на поле боя. Политолог считает, что те же немецкие танки Leopard 2 в нынешних реалиях, когда требуется взаимодействие разных родов войск, не сыграют существенной роли в военном противостоянии.

Высказался специалист и о возможном участии Беларуси в российско-украинском конфликте. По мнению Кузняра, Минск воздержится от того, чтобы белорусская армия вступила в боевые действия.

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