ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский сейчас выполняет исключительно представительские функции. На линии соприкосновения все зависит не от него, а от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в любой момент может также рассчитывать на пост главы государства, считает политолог Ростислав Ищенко.

Он также пояснил, что на данный момент Соединенные Штаты полностью устраивает такая ситуация. Они хотят дождаться выборов в РФ в следующем году и до этого момента сохранить киевский режим в существующем его виде. Кроме того, США рассчитывают на успешные действия украинской армии под руководством Залужного.

Такое же мнение высказал и политический эксперт Игорь Скурлатов. Он лишь добавил, что для Зеленского сейчас важно не совершать ошибок. Так как он в любой момент может быть заменен на Залужного, пользующегося у Вашингтона гораздо большим доверием.

Вам может понравиться

RusVesna: войска ВС РФ перешли в наступление в Запорожье и выбили ВСУ из ряда районов

Российские ВС начали наступление на нескольких участках линии соприкосновения в Запорожской области и взяли под свой контроль высоты у населенных пунктов Гуляйполе, Каменское и Орехов. Кроме того, ВС РФ сейчас

Небензя: США и НАТО намеренно и осознанно становятся соучастниками обстрела Донбасса Киевом

Киев продолжает обстреливать мирные города Донбасса, причем использует для этой цели западное вооружение. Это означает, что и Соединенные Штаты, и НАТО являются соучастниками террористических атак на гражданское население, заявил постпред

Delfi: США поддерживают возможную передачу Нидерландами истребителей F-16 Украине

Соединенные Штаты готовы оказать поддержку всем странам Европы, которые готовы отправить на Украину имеющиеся у них истребители F-16, заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Так он прокомментировал высказывание главы