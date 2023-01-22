Президент Украины Зеленский сейчас выполняет исключительно представительские функции. На линии соприкосновения все зависит не от него, а от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в любой момент может также рассчитывать на пост главы государства, считает политолог Ростислав Ищенко.

Он также пояснил, что на данный момент Соединенные Штаты полностью устраивает такая ситуация. Они хотят дождаться выборов в РФ в следующем году и до этого момента сохранить киевский режим в существующем его виде. Кроме того, США рассчитывают на успешные действия украинской армии под руководством Залужного.

Такое же мнение высказал и политический эксперт Игорь Скурлатов. Он лишь добавил, что для Зеленского сейчас важно не совершать ошибок. Так как он в любой момент может быть заменен на Залужного, пользующегося у Вашингтона гораздо большим доверием.