Назначение Бориса Писториуса на должность министра обороны Германии нельзя назвать приятным для России событием. Новый высокопоставленный чиновник поддерживает канцлера Олафа Шольца, сдержанная позиция которого сейчас склоняется к мнению о передаче Украине танков «Леопард-2», пишет РИА Новости.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что вероятность передачи Киеву танков существенно возросла. Но даже в таких условиях Украина вряд ли получит большое количество боевых машин.

Число танков скорее всего будет исчисляться единицами, однако не стоит забывать, что Запад ведет против России «прокси-войну». Поэтому пример Германии станет весьма показательным для других стран, которые присоединятся к Берлину и начнут поставлять на Украину тяжелую технику и вооружение.