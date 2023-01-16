НАТО напрашивается на прямое противостояние с Россией, поэтому ей все же придется перейти черту, рассказал политолог Михаил Александров. Так он оценил сообщения о возможной организации военных сборов для тех россиян, которые не имеют опыта армейской службы.

Доктор политических наук напомнил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО упрямо продолжают накачивать Киев оружием. Дело уже дошло до тяжелых танков натовского образца, что является пересечением всех «красных линий», ранее установленных для коллективного Запада.

Не исключено, что Россия будет вынуждена атаковать, к примеру, авиабазу в Польше, которая превратилась в своеобразный оружейный хаб для Украины. Также возможен и другой сценарий развития событий, в котором Варшава на сумеет сдержать свои амбиции и нападет на Беларусь. В этом случае ВС РФ придется вмешаться, чтобы защитить основного своего союзника.