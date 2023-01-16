ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО напрашивается на прямое противостояние с Россией, поэтому ей все же придется перейти черту, рассказал политолог Михаил Александров. Так он оценил сообщения о возможной организации военных сборов для тех россиян, которые не имеют опыта армейской службы.

Доктор политических наук напомнил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО упрямо продолжают накачивать Киев оружием. Дело уже дошло до тяжелых танков натовского образца, что является пересечением всех «красных линий», ранее установленных для коллективного Запада.

Не исключено, что Россия будет вынуждена атаковать, к примеру, авиабазу в Польше, которая превратилась в своеобразный оружейный хаб для Украины. Также возможен и другой сценарий развития событий, в котором Варшава на сумеет сдержать свои амбиции и нападет на Беларусь. В этом случае ВС РФ придется вмешаться, чтобы защитить основного своего союзника.

Вам может понравиться

«Мисс Россия – 2022» попала в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Готовится представить Россию на международном уровне модель начала заблаговременно, однако точно стало известно, что она будет

В США заявили, что все отправленные США Киеву деньги ушли Зеленскому и его жене

Большинство представителей Конгресса выбрали Украину вместо защиты границ Соединенных Штатов, заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Так он прокомментировал щедрые пакеты военной поддержки, которые президент США Джо Байден регулярно

В Британии сняли фильм о российских Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

В британском документальном фильме, посвященном дальнему походу авианосца Queen Elizabeth, уделяется внимание встрече корабля с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24. Кадры сняты неподалеку от Суэцкого канала. Эксперты, комментирующие кадры, рассказали, что