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Соединенные Штаты с момента своего создания применяют насилие к другим странам мира, а сейчас в правительстве США вообще собрались сплошные психопаты, написал в социальной сети экс-кандидат в президенты страны Аджаму Барака.

Он заявил, что президентская администрация и глава Госдепа Энтони Блинкен возлагают ответственность за конфликт на Украине на Россию, однако они сами его и спровоцировали. Американские и европейские политики уже признали, что готовили ВСУ к боевым действиям против РФ на протяжении 8 лет и тянули время с помощью Минских соглашений.

Это подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, бывший командующий украинских ВДВ Михаил Забродский рассказал изданию The Economist, что ВСУ намеревались в 2023 году атаковать Крым и вели активную подготовку к этому.

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