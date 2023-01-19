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На 20 января назначена очередная встреча министров обороны стран Запада в формате “Рамштайн”, на которой будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. К этой дате Париж и Берлин должны принять окончательное решение о поставках ВСУ своих танков Leclerc и Leopard, пишет издание Le Figaro.

Авторы статьи напоминают, что Польша уже пообещала Киеву немецкие танки Leopard, однако отправить их без разрешения ФРГ не сможет, не нарвавшись на серьезный конфликт. Кроме того, Великобритания официально заявила о скорой передаче ВСУ своих боевых машин Challenger 2.

По мнению экспертов, Франции необходимо немного подтолкнуть Германию к принятию решения о поставках в Киев “Леопардов”. Для этого нужно отправить на Украину свои боевые машины Leclerc, что станет для Берлина вдохновляющим примером.

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