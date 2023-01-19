В США уже в ближайшее время объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Танков Abrams в нём не будет. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники – передаёт ТАСС.

Собеседники американского издания заявляют, что отказ от поставок “абрамсов” связан не с тем, что это приведёт к эскалации напряжённости между Москвой и Вашингтоном. В Белом доме полагают, что транспортировать танки в Восточную Европу затруднительно, а кроме того техника требует особого обслуживания.

В то же время в новый пакет военной помощи Украине, вероятнее всего, войдут бронемашины Stryker, артиллерия, боеприпасы и так далее. Сюда же войдут запускаемые с земли на 160 километров бомбы GLSDB. Впрочем, окончательный список того, что передадут в распоряжение ВСУ, пока не утверждён.