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В западной прессе прогнозируют, какую ещё военную технику Вашингтон может предоставить Киеву. Издание Politico со ссылкой на несколько своих источников уверяет, что в будущий пакет военной помощи включат бронетранспортёры Stryker – сообщает “Газета.ру”.

Специалисты, на которых ссылается Politico, уверяют что российская армия весной намерена начать наступление, и новые БТРы помогут ВСУ сдерживать натиск. Предполагается также, что о новом пакете военной помощи Украине в США объявят уже на следующей неделе.

США усилили поставку вооружений на Украину после старта российской специальной военной операции. Сообщалось, что в 2023 году Вашингтон готов выделить Киеву помощь на общую сумму в 45 миллиардов долларов.

В Москве неоднократно заявляли, что поставка западными странами оружия Украине не приближает переговорный процесс. Кроме того, в Кремле обращали внимание, что западное вооружение является законной целью для российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

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