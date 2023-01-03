ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главная цель США, не прекращающих поставки оружия на Украину – разрекламировать свое вооружение и продемонстрировать его эффективность в ходе реальных боевых действий. Однако нельзя исключать, что имидж Соединенных Штатов в результате таких операций будет окончательно похоронен, пишет издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что США сперва отправляли на Украину лишь противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК «Стингер», однако позже они изменили свою политику. Сейчас в распоряжении ВСУ имеются и гаубицы M777, и РСЗО HIMARS, а совсем скоро появятся и ЗРК Patriot.

Кроме того, президент Украины Зеленский продолжает требовать еще и танки с истребителями, однако США уже не торопятся принимать положительное решение по их поставкам.

Все дело в том, что ранее переданное Западом оружие проявило себя, мягко говоря, не очень хорошо. Сейчас уже никто не вспоминает о беспилотниках «Байрактар», которые Турция выставляла чуть ли не супероружием, о тех же «Джавелинах». РСЗО HIMARS демонстрируют определенную эффективность, однако российские ВС уже адаптировали к этим системам и нашли способы противодействовать им.

То же самое может произойти и с ЗРК Patriot, от которых на Украине ждут чуть ли не чуда. Подобные метаморфозы показывают, что эффективность американского оружия не столь высока, как утверждает Вашингтон, поэтому дальнейшие поставки могут повлечь за собой потерю авторитета США.

Президент Джо Байден уже заявил, что ракеты ATACMS, которые так жаждет получить Киев, поставлять ему не будут. Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят столкновения с Россией и начала Третьей мировой. Поэтому не станут отправлять на Украину новое оружие, принципиально отличающееся от уже имеющегося в ее распоряжении.

Вам может понравиться

Появились кадры поврежденных ракетным ударом украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме

Российские ВС нанесли мощный ракетный удар по одному из военных аэродромов Украины и нанесли серьезный ущерб Воздушным силам противника. В Сети появилась видеозапись, подтверждающая результативную атаку. Портал «Военное обозрение» рассказал,

Меладзе во время своего выступления в Дубае продолжил фразу «Слава Украине»

Российский певец Валерий Меладзе, по неподтвержденной информации, во время своего выступления в Дубае продолжил фразу одного из своих поклонников, который прокричал «Слава Украине». Предположительно артист ответил на данное приветствие фразой

Жителю Киева, пытавшемуся похитить и продать граффити Бэнкси, предъявили обвинение

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение киевлянину, который пытался украсть граффити «Женщина в противогазе» из разрушенного здания в Гостомеле. Издание «Московский комсомолец» сообщает, что эта работа анонимного британского автора признана в