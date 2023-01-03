Главная цель США, не прекращающих поставки оружия на Украину – разрекламировать свое вооружение и продемонстрировать его эффективность в ходе реальных боевых действий. Однако нельзя исключать, что имидж Соединенных Штатов в результате таких операций будет окончательно похоронен, пишет издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что США сперва отправляли на Украину лишь противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК «Стингер», однако позже они изменили свою политику. Сейчас в распоряжении ВСУ имеются и гаубицы M777, и РСЗО HIMARS, а совсем скоро появятся и ЗРК Patriot.

Кроме того, президент Украины Зеленский продолжает требовать еще и танки с истребителями, однако США уже не торопятся принимать положительное решение по их поставкам.

Все дело в том, что ранее переданное Западом оружие проявило себя, мягко говоря, не очень хорошо. Сейчас уже никто не вспоминает о беспилотниках «Байрактар», которые Турция выставляла чуть ли не супероружием, о тех же «Джавелинах». РСЗО HIMARS демонстрируют определенную эффективность, однако российские ВС уже адаптировали к этим системам и нашли способы противодействовать им.

То же самое может произойти и с ЗРК Patriot, от которых на Украине ждут чуть ли не чуда. Подобные метаморфозы показывают, что эффективность американского оружия не столь высока, как утверждает Вашингтон, поэтому дальнейшие поставки могут повлечь за собой потерю авторитета США.

Президент Джо Байден уже заявил, что ракеты ATACMS, которые так жаждет получить Киев, поставлять ему не будут. Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят столкновения с Россией и начала Третьей мировой. Поэтому не станут отправлять на Украину новое оружие, принципиально отличающееся от уже имеющегося в ее распоряжении.