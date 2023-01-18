Соединенные Штаты планируют ослабить Россию, используя «афганский сценарий» 80-90 годов прошлого столетия, заявил американский политолог Скотт Хортон.

Он напомнил, что поддержка Вашингтоном моджахедов в Афганистане стала одним из факторов, позволившим «обанкротить» СССР. Примерно такой же тайный план США пытались реализовать и на Украине.

Они собирались поддерживать повстанцев в западной части страны, которые бы выступили против российских сил на востоке. Сейчас США постепенно реализуют этот план.

«Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, максимально затягивая конфликт — такова их “ползучая” задача, и она становится все шире», – цитирует Хортона РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о планах Украины развязать вооруженное противостояние на Донбассе весной 2022 года. В них входил и захват Крыма, однако российская СВО сломала Киеву все подобные замыслы.