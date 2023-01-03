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В новогоднюю ночь популярная российская певица Полина Гагарина выступала на сцене. И во время ее концерта, к исполнительнице подошел темноволосый мужчина с кольцом и произнес фразу: «Выходите за меня замуж». На это предложение Гагарина ответила, что она уже давно взрослая девочка, у которой есть двое детей.

Артистка показала жестом в сторону зрительского зала, где среди публики находился ее 15-летний сын. Гагарина сказала неизвестному мужчине: «Видишь, у меня уже есть мужчина, мой сын». Сообщается, что Полина Гагарина отказалась взять у смельчака украшение.

Стоит отметить, что Полина Гагарина позже рассказала, что «потенциальному жениху» всего 16 лет. Также певица подчеркнула, что уже была замужем дважды. И после второго развода артистка сообщила, что больше не собирается вступать в брак. Однако она призналась, что кольцо от молодого воздыхателя было очень красивым, но певица все-таки решилась отказаться от такого подарка.

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