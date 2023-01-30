Американские и немецкие танки не изменят ситуацию на поле боя. Их поставки, которые НАТО пообещал Украине, представляет собой всего лишь информационную операцию, направленную на устрашение России. Которая, впрочем, уже давно ничего не боится, рассказал подполковник ВС США Дэниел Дэвис изданию Breitbart.

Он отметил, что танки западного образца – это не “чудо-оружие”, поэтому их появление на поле боя никак не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения.

Действия Североатлантического альянса, по мнению американского офицера, выглядят хаотичными. У НАТО и Вашингтона нет какого-то конкретного плана в конфликте на Украине, они действуют спонтанно, что в конечном итоге может стать причиной начала Третьей мировой войны.

Напомним, что США пообещали передать Украине 31 танк M1 Abrams. Однако эта поставка может затянуться до следующего года, так как Вашингтон лишь размещает заказы на производство боевых машин. Киеву планируется отправить танки без брони из обедненного урана, которая является ключевой их особенностью.