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В начале или максимум в середине весны украинские ВС начнут использование зенитно-ракетных комплексов Patriot, обещанных Соединенными Штатами. Процесс обучения боевиков продлится не более двух месяцев, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, что о передаче комплексов «Пэтриот» Украине глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил еще 21 декабря. Он отметил, что Киева получит батарею таких ЗРК на сумму в 1,8 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер 10 января объявил о начале процесса обучения украинских боевиков, которые будут осуществлять управление системами ПВО Patriot. По его словам, для этой цели выделен полигон в штате Оклахома на базе ВС Соединенных Штатов Форт-Силл. Всего планируется обучить до 100 военнослужащих ВСУ.

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