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Звезда российской эстрады Слава год назад объявила, что рассталась со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким. Распространялись слухи, что разрыв произошел из-за постоянных измен со стороны мужчины. Но несмотря на произошедшее, после расставания Слава и Данилицкий остались в хороших отношениях.

Сейчас Слава отдыхает со своей младшей дочкой и родственниками на Мальдивах. Полетел туда вместе с ними и экс-возлюбленный певицы, предприниматель Анатолий Данилицкий. И судя по поведению бывшей пары, фанаты сделали вывод об их примирении.

Певица выложила в социальную сеть видеозапись, где она лежит около бассейна, а Анатолий целует ее бедра. При этом артистка заявила, что даже такие нежности не приведут к восстановлению отношений.

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