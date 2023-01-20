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Соединенные Штаты отказались отправлять на Украину свои танки “Абрамс” и тем самым отправили союзникам по Альянсу “бесполезный сигнал”, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Напомним, США заявили, что танки Abrams слишком сложные для украинцев, оснащены реактивным двигателем и требуют обслуживания с которым боевики ВСУ не справятся. Кроме того, они очень дорогие. Надо отметить, что все сказанное подходит и к немецким “Леопардам”, которые точно не проще “Абрамсов”.

Петреус отметил, что весь Североатлантический альянс с нетерпением ждал от США сигнала, но они допустили ошибку. Нужно было передать Киеву 14 боевых машин, что, во-первых, подтолкнуло бы к действию Германию, а во-вторых, обеспечило бы согласование с Берлином поставок “Леопардов” из 12 других стран.

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