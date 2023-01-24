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10 тысяч человек планируют мобилизировать ВСУ в Закарпатье. Это удалённая от линии фронта часть Украины. Мужчин, которые выглядят годными к военной службе, забирают прямо с улицы. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет венгерское издание Pesti Srácok – передаёт “Лента.ру”.

Жители Закарпатской области говорят, что регион в последнее время буквально наводнили украинские военные и представители полиции. Они раздают повестки мужчинам в общественных местах и даже “заходят в дома”.

Ещё в декабре в Минобороны Украины заявляли, что новой волны мобилизации в стране проводить не планируется. Однако, как предполагает венгерское издание, ситуация со взятием российскими войсками Соледара изменила планы.

Уточняется, что в боях за Соледар Закарпатская 128-я горно-штурмовая бригада понесла тяжёлые потери. Для её укомплектования власти страны и проводят масштабную мобилизацию в указанном регионе.

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