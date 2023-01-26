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Украинские боевики сдаются в плен, понимая, что не смогут совладать с более мощной силой, уже вошедшей в Артемовск. Под контролем ВС РФ уже находятся первые дома, которые ВСУ превратили в настоящие крепости, рассказал боец одного из штурмовых подразделений российских войск.

По словам военнослужащего, украинские боевики отчаянно бьются за каждую улицу, каждое строение и каждый этаж в нем. Но ВС РФ все же продвигаются вперед. Совсем скоро Артемовск окажется в оперативном окружении и изменить этот факт невозможно. Это понимает и противник, бойцы которого начинают сдаваться в плен, передает “Московский комсомолец”.

Напомним, что основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин ранее сообщал, что ВСУ выстроили сотни линий обороны в Артемовске, что значительно осложняет освобождение города.

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