Американский журнал People опубликовал материал с модными тенденциями текущего сезона. Так в статье отмечается, что в этом году невероятной популярностью будет пользоваться популярный в 90-х годах кожаный плащ.

В издании отмечается, что в 2023 году знаменитости все чаще стали составлять свои модные луки с использованием такой одежды, как длинный кожаный плащ. Актрисы, модели, блогеры и прочие знаменитости стали регулярно надевать кожаные плащи различных цветовых решений. Среди популярных медийных личностей можно выделить выходы в свет Хейли Бибер и Миранды Керр в этой стильной верхней одежде.

Папарацци смогли запечатлеть в кожаном наряде известную канадскую певицу Шанайю Твейн в Нью-Йорке. Также следует упомянуть о выходах звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, которая надевала не только модную новинку длины макси, но и ее укороченный вариант.

По словам дизайнеров бренда You Wanna, в нынешнем году в моду войдут прозрачные платья, выполненные из сетки, одежда с блестками, стразами и пайетками, сверх короткие юбки из денима, кожи и замши и другие провокационные наряды.