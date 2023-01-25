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Конфликт на Украине показал военным США, что пренебрегать выпуском снарядов для традиционных типов артиллерии не стоит. Американские военные ранее делали ставку на создание высокоточных боеприпасов, однако события, которые разворачиваются в Восточной Европе, заставили их пересмотреть свои взгляды. Пентагон намерен нарастить выпуск боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет газета The New York Times – передаёт ТАСС.

Американское СМИ в своей публикации ссылается на доклад Армии США. В нём уточняется, что до февраля 2022 года в Соединённых Штатах ежемесячно выпускалось почти 14,5 тысяч снарядов указанного калибра. Затем показатели были повышены. Очередное увеличение произошло в январе 2023 года. Сейчас целевым показателем указывается число в 90 тысяч снарядов калибра 155 мм.

Такая мобилизация мощностей военно-промышленного комплекса США станет самой масштабной за последние четыре десятка лет. Чтобы достичь целевых показателей в США намерены модернизировать производства и привлечь для изготовления боеприпасов новые компании.

В публикации The New York Times также отмечается, что снаряды калибра 155 мм являются основными, которые поставляются на Украину для её противостояния с Россией.

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