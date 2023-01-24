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Боевые машины пехоты (БМП) Bradley пока не находятся на Украине. Об этом рассказал во время брифинга представитель Пентагона – сообщает РИА “Новости”. Имя высокопоставленного военного чиновника США в публикации не называется.

При этом представитель оборонного ведомства, говоря о сроках поставок, отметил, что в этом вопросе речь идёт не о месяцах, а о неделях. Таким образом, в распоряжение ВСУ американские БМП попадут уже в ближайшее время.

Ожидается, что на Украину поступит около 60 единиц БМП Bradley. Эти бронемашины включены в последний пакет военной помощи США киевскому режиму. Кроме указанных БМП в распоряжение ВСУ должны поступить около сотни БТР Stryker, системы ПВО Eight Avenger, боеприпасы и так далее. С начала специальной военной операции США предоставили военной помощи Украине на сумму 26 миллиардов долларов.

В Москве не раз отмечали, что поставка западного вооружения Киеву не приближает переговорный процесс. В Кремле также заявляли, что военная техника НАТО является законной целью для российских войск в рамках специальной военной операции.

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