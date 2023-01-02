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Украинские ВС не прекращают попыток захватить Кременную в ЛНР, однако группировка войск ВС РФ «Отважные» не только отражают атаки противника, но и наносят сокрушительные удары по его позициям.

Портал «Русская весна» рассказал об использовании российскими военными 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан», которые подавляют попытки наступления противника и обеспечивают продвижение вперед подразделений ВС РФ.

Вес одной мины данного самоходного орудия составляет до 230 килограммов. Поэтому минометы успешно применяются для ударов по фортификационным сооружениям противника, скоплениям техники, опорным и командным пунктам. Также они эффективно накрывают позиции врага, не оставляя ему ни единого шанса на успех.

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