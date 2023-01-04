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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о реализации программы «Детям – в руки», направленной на оказание помощи семьям с детьми.

Он сообщил, что отцу-одиночке из Мелитополя, воспитывающему троих детей, в рамках акции подарили новую стиральную машину. За этот презент Балицкий выразил благодарность советнику главы по правам ребенка ВГА региона Юлии Сажаевой, а также детскому омбудсмену при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Стиральная машина была доставлена непосредственно домой семье Егоровых.

Напомним, что ранее пациенты Центра помощи больным со СПИД, расположенного в Мелитополе, получили подарки от волонтеров «Движения первых».

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