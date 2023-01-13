В российском городе Барнаул была приостановлена продажа билетов на концерт известного певца Валерия Меладзе. Выступление музыканта было запланировано на 29 апреля и должно было состояться в помещении «Титов-Арены». Однако на сайте kassy.ru появилась информация о том, что данный момент билеты купить невозможно.

При этом концерт Меладзе, который должен был пройти в Новосибирске и вовсе отменили. Мероприятие было запланировано на 30 апреля 2023 года, однако по информации того же портала kassy.ru концерт был отменен. При этом продажа билетов на данные концерты на других сервисах, в том числе и «Яндекс.Афиша», продолжается.

Расписание концертов Меладзе на его официальном сайте пока доступно только до 21 марта. При этом выступления артиста до этой даты будут проходить исключительно заграницей, в Израиле и на Кипре.

Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео, на котором во время своего выступления в Дубае Валерий Меладзе ответил на украинский лозунг, что вызвало неоднозначную реакцию среди его почитателей.