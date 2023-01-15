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Освобождение Соледара удалось благодаря тактике разделения города на несколько частей, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он записал видео, на котором познакомил подписчиков с человеком, осуществлявшим командование операцией.

По словам Пригожина, оборона города была прорвана с флангов, что позволило взять его в клещи. После этого штурмовые отряды ЧВК разделили Соледар на несколько частей, одновременно с этим быстро продвигаясь к центру. Подразделения ВСУ оказались в окружении, всех боевиков, которые не хотели сразу сдаваться, ликвидировали.

Пригожин пообещал также все тела украинских военных вернуть Киеву для захоронения.

Напомним, что 12 января Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Соледара от украинских войск.

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