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В опубликованном материале информационного агентства Parismatch сообщается об исследовании, которое было проведено немецкими учеными-генетиками, работающими в Центре Макса Дельбрюка в Берлине под руководством профессора Никколо Зампьери. Немецким ученым удалось определить, какие именно человеческие гены отвечают за развитое «шестое чувство».

Так называемое «шестое чувство» человека ученые называют проприоцепией или, другими словами, способностью человеческого мозга следить за положением каждой конечности тела человека без визуального контроля со стороны органов зрения. Данное свойство человеческого мозга отвечает за передачу информации, которая поступает от каждой отдельной мышцы тела, о положении тела в пространстве в центральную нервную систему.

В случае нарушения проприоцепции человек не сможет, например, поднести ко рту стакан с водой, если его глаза будут закрыты. При нарушении данного чувства человек плохо координирует свои движения.

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