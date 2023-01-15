Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» извинились перед конкурсанткой – представительницей Киргизии и всей Киргизией в целом за то, что ведущие не смогли выговорить название страны. Видеообращение главы мероприятия «Мисс Вселенная» Эми Эммерих появилось на официальном Телеграм-канале конкурса.

Эммерих выразила сожаление о том, что ведущий конкурса не смог выговорить название страны «Кыргызстан». «Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет. Мы приносим свои извинения».

Алтынай Ботоярова, которая представляла на международном конкурсе Кыргызстан приняла извинения Эммерих. Она подчеркнула, что благодарна организаторам конкурса «Мисс Вселенная» за то, что они серьезно относятся к таким ошибкам и учитывают их.

Напомним, что Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представляла обладательница титула «Мисс Россия» Анна Линникова, однако она не прошла в топ 16. Победительницей данного конкурса стала представительница США Р’Бонни Габриэль.