Украинские боевики в стремлении удержать контроль над Соледаром оборудовали огневые точки и опорные пункты практически в каждом жилом здании. Это привело к масштабным разрушениям в городе, рассказал портал “Военное дело”.

Также на сайте появилась видеозапись, позволяющая оценить урон, нанесенный городу в ходе боевых действий. Вокруг частично разрушенных домов везде попадаются кирпичи и доски, конструкции из металла, на дорогах, ведущих к Соледару, застыли уничтоженные автомобили и бронетехника.

Боевики ВСУ даже предпринимали попытки подорвать соляные шахты, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Сделать им этого не удалось, поэтому рудники в настоящий момент находятся под контролем российских войск.

Напомним, что бои в Соледаре вела ЧВК “Вагнера”, которая действовала быстро и грамотно, установив контроль над городом и вынудив противника покинуть его пределы.