Модернизированная в Австрии самоходная установка M109A5Ö, которую в Киев отправила Латвия, успешно уничтожена дроном-камикадзе “Ланцет”. В Сети появились кадры последствий удара по САУ.

Барражирующий боеприпас угодил в заднюю часть корпуса, где теперь виднеется большая рваная дыра. Эксперты отмечают, что артиллерийская установка скорее всего полностью выгорела изнутри, так как больше видимых повреждений снаружи нет. Не исключено, что у экипажа не было шансов выбраться из нее.

Это не первая САУ M109A5Ö, уничтоженная российскими военными. Ранее в ходе боев на территории Харьковской области еще одну такую машину разнесло на части в результате артиллерийского удара. Всего же Латвия поставила на Украину шесть установок.