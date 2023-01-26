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Немецкие танки Leopard 2A4, которые должна получить Украина, активно использовались турецкой армией в Сирии. Там они не смогли проявить себя надлежащим образом, опозорившись на весь мир, пишет портал “Военное дело”,

Правительственные силы Сирии задействовали против “Леопардов” российские противотанковые ракетные комплексы “Фагот” и “Корпус”, а также РПГ-29 и РПГ-27 советского еще производства. Причем делали это весьма успешно. Высокотехнологичные танки, оснащенные самым современным оборудованием и вооружением, не сумели ничего противопоставить устаревшему оружию эпохи СССР.

То же самое может ожидать “Леопарды” и на Украине. В распоряжении ВС РФ сейчас гораздо больше противотанковых комплексов и, кроме того, она может задействовать против хваленой немецкой бронетехники свои танки Т-90М “Прорыв”, артиллерийское вооружение.

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