Польша, которая уже видела себя в роли крупнейшего союзника США в Европе, вынуждена разочаровываться. Эту роль Вашингтон отвел Украине, которую продолжает накачивать оружием, пишет польское издание Onet.

Автор публикации, представленной РИА Новости, поясняет, что благодаря западному оружию украинская армия превратилась в серьезную силу. Кроме того, Вашингтон оказывает Киеву серьезную финансовую помощь и намерен построить на Украине сильную экономику после завершения конфликта. Это негативно влияет на планы Варшавы.

По мнению эксперта, если сейчас Польша поддерживает Украину, то в дальнейшем отношения между двумя странами, а также между Варшавой и Вашингтоном могут кардинально измениться.

Напомним, ранее Радослав Сикорский, возглавлявший МИД Польши, заявил, что на Украине процветает коррупция, а чиновники киевского режима охвачены манией величия.