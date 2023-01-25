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Елена Зеленская поздравила с 45-летием своего супруга – президента Украины. Она опубликовала в социальной сети фотографию с ним и подписала ее, рассказав, что ее часто спрашивают, изменился ли он.

По словам Зеленской, ее супруг все такой же, каким был во время их знакомства 28 лет назад. Но все же “кое-что изменилось”.

“Ты гораздо меньше улыбаешься”, – цитирует поздравление “Московский комсомолец”.

Также она пожелала, чтобы у него находилось больше поводов для улыбок и чтобы Зеленский был для этого “достаточно здоров”.

Напомним, что президенту Украины Зеленскому 25 января исполняется 45 лет. Он занимает пост главы государства с 2019 года, когда на выборах набрал 73 процента голосов.

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