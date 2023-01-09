Впервые со времён Второй мировой войны “Красный Крест” создал бюро по розыску пропавших без вести. В связи с конфликтом на Украине туда уже поступило 50 тысяч запросов от людей на поиск близких. Об этом РИА “Новости” рассказали в представительстве “Международного комитета Красного Креста” (МККК) в Киеве.

В МККК рассказали, что периодически получают информацию от сторон, которые участвуют в боевых действиях. На основе этой информации (о пленных, пропавших без вести и так далее) специалисты могут сообщить, располагают ли данными о том или ином человеке. В МККК отметили, что такая система работает уже более сотни лет.

Представитель “Красного Креста” в интервью информагентству также отметил, что ежедневно на линию МККК поступает до 800 обращений от родственников людей, чьи близкие пропали без вести. С момента создания бюро МККК предоставляло информацию родственникам людей, пропавших без вести, примерно 4 тысячи раз. Причём в это число входит как информация как об украинских, так и о российских гражданах.