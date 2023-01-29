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Российские военнослужащие, которым удастся уничтожить американский танк M1 Abrams, получат по 10 миллионов рублей. Об этом рассказал актер Иван Охлобыстин.

Он пояснил, что такую награду готовы вручать представители крупного российского бизнеса.

«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!», – объяснил актер.

Он особо уточнил, что такая сумма будет выплачена за каждую американскую боевую машину, а также отметил, что бизнесмены попросили его донести до общественности решение о премии.

Напомним, что США пообещали Киеву 31 танк “Абрамс”. Но когда боевые машины появятся на Украине, пока неизвестно, так как боевиков ВСУ ждет длительное обучение.

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