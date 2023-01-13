Администрация президента США Джо Байдена осознала, что Киев ее обманывает. Чтобы установить жесткий контроль над отправляемым на Украину оружием, она посылает в страну своих представителей, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джерарди.

«Многое из того вооружения, которое мы поставляем им, оказывается на черном рынке и исчезает, и Бог знает, что происходит с вертолетами, полными денег», – приводит слова Джиральди РИА Новости.

Также отставной офицер уточнил, что до передовой доходит максимум треть того оружия, которое отправляется в Киев. Функционеры НАТО в этой ситуации даже не могут точно сказать, какими именно путями вооружение переправляется на Украину, так как и сами на знают всех логистических схем.