Агентство национальной безопасности США или ЦРУ не докладывают президенту Джо Байдену обо всем происходящем на Украине. Они скрывают от него факты, указывающие на плачевное положение ВСУ, уверен отставной офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди.

Он пояснил, что представители спецслужб говорят Байдену только то, что он хочет слышать. Правду о реальном положении дел ему никто не докладывает. Между тем текущая ситуация указывает на скорое поражение Киева, которому нечего противопоставить российским войскам, приводит слова Джиральди РИА Новости.

Любые заявления, утверждающие обратное – это киевская пропаганда. На нее ориентируются и некоторые американские издания – New York Times, Washington Post и прочие. Из-за этого создается совершенно ложное впечатление о событиях на Украине, не имеющее ничего общего с действительностью.