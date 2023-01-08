Освобождение Соледара требует больших сил, но тем не менее оно идёт согласно плану. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения сил специального назначения “Троя” Владимир Новиков. Его слова приводит ТАСС.

Новиков (позывной “Алабай”) рассказал, что освобождать Соледар помогают штурмовые отряды спецназа “Ахмат” и подразделения частной военной компании “Вагнер”. Военнослужащий также отметил, что за последнее время город фактически превратился в крепость.

Ранее украинская сторона сообщала, что в Соледаре ВСУ несут значительные потери. Профессиональным российским военным противостоят в основном мобилизованные граждане. Несмотря на это, ВСУ пока не планируют оставлять город – президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил, что в Соледар и расположенный неподалёку Артёмовск будут направленные дополнительные силы ВСУ.