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Некоторые боевики ВСУ не ушли из Соледара и не сдались в плен, а прячутся в многочисленных технических помещениях. Для этой цели они в основном выбирают промышленные здания или чердаки домов, рассказал командир отряда добровольцев «Троя» с позывным «Алабай».

Офицер спецназа пояснил, что город «вроде бы» полностью освобожден, но в ходе зачистки находятся небольшие группки украинских военных. Их очень мало, поэтому неприятности они доставить не способны. Боевики просто используют тактику «лишь бы где-то спрятаться», но она не работает благодаря бдительности российских военных.

«Прячутся в технических помещениях — это чердаки, если есть, промышленные помещения. Это буквально уже единичные случаи», – рассказал «Алабай».

Напомним, что 12 января Минобороны сообщило об освобождении Соледара. Украина признала этот факт только сегодня, заявив, что линия фронта будет проходить «рядом, но не в городе».

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