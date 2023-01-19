Успешные действия российских войск по освобождению населённых пунктов Донецкой Народной Республики сорвали планы наступления ВСУ. Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа “Троя” Владимир Новиков. Его слова приводит ТАСС.

Офицер уточнил, что взятие Соледара заставили ВСУ пересмотреть свои планы по наступлению на город Кременная в Луганской Народной Республике, а также на херсонском направлении. Тяжёлая ситуация, с которой столкнулась украинская армия в ДНР, вынудила перебросить резервы ВСУ из ЛНР и с херсонского направления к Соледару, отметил Новиков.

Тем не менее, со слов офицера, ВСУ продолжают оказывать давление на Кременную. Периодически ведётся обстрел города и позиций ВС РФ. Российские же военные выявляют огневые точки и подавляют их.